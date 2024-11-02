Умер многократный чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов

Заслуженный тренер РСФСР и СССР Виктор Ломанов скончался на 72-м году жизни.

Об этом сообщила Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Причина смерти не уточняется.

Ломанов в качестве игрока выступал за «Енисей» и хабаровский СКА, а позже тренировал красноярский клуб.

В качестве хоккеиста Ломанов дважды выигрывал чемпионат СССР. В качестве тренера он четырежды побеждал в первенстве страны. Также он в общей сложности трижды завоевал Кубок европейских чемпионов.

Прощание с Ломакиным состоится 4 ноября на Шинном кладбище в Красноярске.

Прощание с Виктором Ивановичем состоится 4 ноября на Шинном кладбище г. Красноярска. Начало — в 11:00.