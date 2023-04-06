В Международной федерации хоккея с мячом намерены придерживаться рекомендаций МОК

Вице-президент и генеральный секретарь Международной федерации хоккея с мячем (FIB) Атила Адамфи намерена придерживаться рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), касающихся неучастия российских и белорусских спортсменов в командных соревнованиях.

«В заявлении МОК четко сказано о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в командных соревнованиях», — приводит слова Адамфи ТАСС.

Ранее по итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 пока отложен.