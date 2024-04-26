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Сегодня, 15:45

В МОК ответили FIB, что ждать изменений рекомендаций по допуску российских спортсменов не стоит

Алина Савинова
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Генеральный секретарь Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Аттила Адамфи заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) в ближайшем будущем не планирует менять рекомендации по допуску россиян и белорусов на международные турниры.

«Федерация хоккея с мячом России является членом FIB. Однако FIB как федерация, признанная МОК, следует его рекомендациям. По этой причине, к сожалению, российские команды не принимают участия в турнирах FIB. Недавно я связался с МОК, чтобы узнать, стоит ли ожидать каких-то изменений в рекомендациях в ближайшем будущем. Но, к сожалению, ответ был отрицательным», — приводит ТАСС слова Адамфи.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

В декабре 2022 года Международная федерация хоккея с мячом (FIB) отстранила сборную России от ЧМ-2023, который прошел в Швеции. Изначально турнир планировали провести в Кемерово. Адамфи также неоднократно заявлял, что организация намерена придерживаться рекомендаций МОК, касающихся неучастия российских и белорусских спортсменов в командных соревнованиях.

Источник: ТАСС
МОК
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