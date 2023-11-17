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Сегодня, 14:32

В Норвегии сообщили об отмене чемпионата мира по хоккею с мячом в 2024 году

Виктория Кравченко
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Пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом сообщила об отмене мужского и женского чемпионатов мира, которые были запланированы на 2024 год.

Турнир должен был пройти в Норвегии. О причинах отказа от проведения соревнований Ассоциция хоккея с мячом Норвегии не сообщила.

«К сожалению, FIB вынуждена признать, что клубы и национальные ассоциации, которые сначала проявили интерес к организации турниров, впоследствии решили этого не делать. По этой причине у FIB нет организаторов соревнований 2024 года», — цитирует ТАСС со ссылкой на релиз пресс-службы.

В декабре 2022 года FIB отстранила сборную России от ЧМ-2023, который прошел в Швеции. Изначально турнир планировали провести в Кемерове.

Источник: https://tass.ru/sport/19312615
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