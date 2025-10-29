В «Воднике» заявили, что погасят долги по зарплате за сентябрь и октябрь

Директор «Водника» Роман Клобуков заявил, что задолженность по зарплате перед игроками и тренерами за сентябрь и октябрь будет погашена.

«В текущем году финансирование команды Суперлиги «Водник» идет за счет привлечения средств из бюджета Архангельской области и внебюджетных источников. Средства для приобретения экипировки, необходимого инвентаря, проведения тренировочных мероприятий, а также участия во всероссийских соревнованиях аккумулирует руководство ГАУ АО «Водник». На этой неделе перед игроками и тренерами команды будет погашена задолженность по зарплате за сентябрь-октябрь 2025 года. На данный момент разрабатывается комплекс мероприятий по финансовому обеспечению команды до конца текущего года», — цитирует Клобукова ТАСС.

Ранее стало известно, что в клубе были задержки по зарплате игрокам, тренерам и обслуживающему персоналу. При этом у клуба не было средств, чтобы выплатить зарплату с сентября по декабрь в полном объеме.

Суперлига по хоккею с мячом стартует 12 ноября. «Водник» является девятикратным чемпионом России.