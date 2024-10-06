Золотая осень «Кузбасса». Кубок России остался в Кемерове

В воскресенье, 6 октября, новой схваткой двух лучших клубов страны завершился «Финал восьми» Кубка России-2024/25.

«Если не ставить задачи — не будет роста»

Год спустя первый трофей сезона вновь ждут и разыгрывают на берегу Томи, и этим вряд ли кого удивишь: в шахтерском крае по-прежнему не только два крытых катка с искусственным льдом и все условия для развития вида спорта, но и настоящая «оранжевая жажда». После прошлого триумфального сезона «Кузбасса», в котором клуб собрал полную коллекцию призов, в регионе не почивают на лаврах, а ставят новые цели. И организуют турниры, принимая гостей со всей страны, — на самом высоком уровне.

Кубковая восьмерка сильнейших по итогам первого этапа, состоявшегося в Ульяновске и здесь же, месяц назад, почти неизменна: только неудачно выступившую иркутскую «Байкал-Энергию» подменяет некогда скромный, а ныне амбициозный «СКА-Уральский Трубник». В Первоуральске ждут не только новый современный стадион к 2026 году, но и ставят цель Александру Савченко и Ко уже к весне войти в топ-5 Суперлиги. Звучит честолюбиво и даже нагловато для 14-й команды чемпионата.

— А если не ставить такие задачи — не будет и роста! Стать десятыми после последнего места? Попасть в восьмерку? Это не цели. У нас пришло амбициозное руководство, и мы сходимся во мнении, что для роста нужны новые планки. Тогда это будет движение вперед, а не топтание на месте, — заверяет рулевой.

Под стать новой философии первоуральцы финишируют вторыми на «Западе», играя вничью с московским «Динамо» (4:4), а уже в четвертьфинале терзают и выдают 60 минут на равных с «Водником». Да, в итоге крупно уступают (2:8), но легкой прогулкой вице-чемпиона это точно не назовешь!

Ульяновская сенсация — хабаровское фиаско

В плей-офф действительно не до шуток, кем бы ты ни был на бумаге — Хабаровск вам подтвердит. Первая же схватка «Финала восьми» дарит эффектную сенсацию: молодая да задорная «Волга», которую летом покинули сразу шесть игроков основы, выбивает из кубковой погони «СКА-Нефтяник» — 6:5! Четыре мастера спорта, 13 кандидатов и один перворазрядник отправляют домой пятерых чемпионов мира и один из самых богатых клубов Суперлиги — давно вы о таком слышали?

— Я сказал ребятам в раздевалке перед игрой: «90 минут, и вы — мастера спорта». Для нас победа над Хабаровском — как выигрыш кубка, мы уже прыгнули выше головы, — не стал скрывать наставник волжан Равиль Сиразетдинов.

Откровенно на второй подряд хоккейный риттбергер у ульяновцев не хватает ни мастерства, ни запала, и полуфинал становится для «Кузбасса», не заметившего в 1/4 казанское «Ак Барс-Динамо» (9:1), голевой феерией в день 65-летия президента сибирского клуба Юрия Дерябина (14:1).

А вот на горизонте «Водника» — барьер в виде «Динамо», опередившего накануне в четвертьфинальной погоне «Енисей» (7:6). До валидольной концовки могло бы и не доходить, не позволь москвичи оправиться красноярцам от провала первых 20 минут и сыграй хладнокровнее при 5:1 в свою пользу к середине второго тайма. Но в полуфинале бело-голубых ждет свой нокдаун: к 6-й минуте в два мяча уже они горят скоростным северянам, по факту не оставившим до финального свистка столичному клубу ни намека на иллюзию возможного успеха. Растворяются на льду молодые Егор Ахманаев и Егор Рагулин, которые в нынешнем сезоне, по задумке тренерского штаба, наверняка должны заменить ушедших лидеров. Не срабатывает персональная опека Алексея Ничкова против Евгения Дергаева, оформившего покер. Вместе с дублем заметно прибавившего за последний год Ильи Насекина на табло загораются безапелляционные 7:2. Не менее красноречив и плакат болельщиков «Водника», добравшихся до ЛДК: «Наш капитан — ваши проблемы». И не поспоришь!

Осенняя афиша мартовского финала

И вот вывеска осеннего воскресного финала — словно повторение весеннего! 20 марта в кемеровский ледовый впору было заносить корвалол: достаточно вспомнить эпичный промах юного Арсения Козлова с пары метров в овертайме и золотой мяч молодого Артема Репяха, ознаменовавшего для «Кузбасса» первый титул чемпионов России в хоккейной истории. Свежа и недавняя эмоциональная схватка двух сильнейших клубов страны на данный момент: 8 сентября «Кузбасс» забрал первую строчку на «Востоке», забив желто-зеленым дважды на предпоследней и последней минутах (7:5).

— Прекрасно понимаем, что соперник защищает трофей дома, но мы уже готовы к этому и гарантируем, что и сибирякам легко с нами не будет сто процентов! Мы растем вместе с нашей молодежью и двигаемся к титулам. Надеюсь, мы их все равно достанем — мы близко, — накануне финала предрек лучший бомбардир Кубка России Евгений Дергаев.

...Первый мяч Артема Азарова с углового на стартовых минутах — это что-то вновь из мартовского финала. «Водник» терпит и фокусируется на коллективной обороне, выжидая свои кинжальные контратаки, и до середины первого тайма тактический план кажется предсказуемым и разумным. Но судьбу финалов зачастую решают нестандартные решения и мастера импровизации: на 28-й минуте Никита Иванов геометрически гениальной передачей находит у ворот все того же Репяха, и переведенный в инсайды Артем этот шанс использует на все сто! Наставник «Водника» Иван Максимов решает придержать тайм-аут, а чемпион, наоборот, на глазах губернатора Кемеровской области Ильи Середюка не останавливается, а к перерыву наращивает гандикап — 3:0.

Легкость веерных атак и невероятно подвижная и цепкая первая линия обороны из нападающих и инсайдов «выключают» лидеров «Водника» и становятся одним из главных нюансов уверенного триумфа хозяев. Второй дьявол победы кроется в мелочах: первый угловой архангелогородцам, памятуя о четырех пропущенных корнерах месяц назад, чемпионы, минимизировавшие собственные ошибки, позволяют заработать только на 52-й минуте. Окончательно все вопросы четверть часа спустя снимают Янис Бефус и Симон Янссон: 5:2 — есть домашняя кубковая защита и главный подарок к юбилею президента!

Архангельск ждет Суперкубок

...Под крышей арены после кемеровской рубки — сплошная демократия: болельщики высыпают с трибун прямо на лед и собирают коллекцию из автографов и селфи чемпионов. Пока в эти минуты в раздевалке директор клуба — трехкратный чемпион мира Алексей Чижов откупоривает одну за другой бутылки «Абрау-Дюрсо» для наполнения хрустального кубка, разыгрываемого с 1937 года, не скрывает эмоций Юрий Дерябин:

— Это самая лучшая игра «Кузбасса», которую я видел! Ребята доминировали весь матч, несмотря на то что у Архангельска — очень достойная команда. Нам нужно запомнить этот момент и пронести его в течение всего чемпионата!

Что ж, не за горами новая битва клубов за трофей: Суперкубок России 5 января 2025 года разыграют в столице Поморья. Город и клуб с невероятной 100-летней хоккейной историей и лучшей посещаемостью в Суперлиге это давно заслужили! Впрочем, не меньше «Водник» заслуживает и долгожданной крытой арены: пока команда, лидирующая в отечественном хоккее по потенциалу игроков высокого уровня (тем более доморощенных!), вынуждена по 2-3 месяца проводить в бесконечных разъездах между Поволжьем и Сибирью и сражаться в финалах в чужом «логове»...

Кубок России. Финал

ЛДК. 4387 зрителей

«Кузбасс» (Кемерово) — «Водник» (Архангельск) — 5:2 (3:0)