Чемпионата мира по хоккею с мячом не будет! Его просто никто не хочет проводить

Турнир без России потерял интригу.

Громкая новость пришла сегодня из мира хоккея с мячом, который редко дает яркие инфоповоды. Пресс-служба Международной федерации бенди сообщила об отмене мужского и женского чемпионатов мира, которые были запланированы на 2024 год. Турнир должен был пройти в Норвегии. При этом о причинах отказа от проведения соревнований не сообщается.

«Чемпионаты мира среди мужских и женских сборных не будут проведены в 2024 году. Клубы и национальные ассоциации, проявлявшие интерес к организации турниров, позже решили отказаться от этой идеи. По этой причине у FIB нет организаторов турниров в 2024 году. FIB сосредоточила свое внимание на организации мировых первенств в 2025 году. Исполнительный комитет проведет заседание на следующей неделе», — сообщается в заявлении пресс-службы.

Напомним, что в декабре 2022 года FIB отстранила сборную России от ЧМ-2023, который прошел в Швеции. Изначально турнир планировали провести в Кемерове. Очевидно, что без противостояния России и Швеции, в котором чаще всего и определялся чемпион, турнир полностью потерял в интриге.

Как сообщает Федерация хоккея с мячом России со ссылкой на шведский портал Bandyplus, ранее на проведение мужского турнира, помимо Норвегии, претендовали три города из Швеции, которые отказались от организации соревнований.

Отметим, что сборная России по хоккею с мячом до октября не встречалась с другими национальными сборными почти четыре года. До длительного перерыва россияне играли в Лаппеэнранте со сборной Финляндии — аж 26 января 2020 года. Позднее соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса, а далее — из-за политической ситуации, связанной с СВО на Украине. В октябре россияне сыграли матч со сборной Казахстана в рамках турнира на призы Губернатора Ульяновской области, победив 18:0.