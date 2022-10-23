Магия Иванова принесла Хабаровску шестой Суперкубок

В субботу «Динамо» и «СКА-Нефтяник» разыграли Суперкубок России, посвященный памяти легендарного тренера Владимира Янко.

XI Суперкубок России

«Динамо» (Москва) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 3:5 (2:1)

Голы: 1:0 Ахманаев, 1, 1:1 Сидоров, 19 (угл), 2:1 Ширяев, 33, 2:2 Каланчин, 51, 2:3 Дарковский, 73, 3:3 Филиппов, 78, 3:4 Каланчин, 83 (пен), 3:5 Каланчин, 86 (пен).

Вратари: Черных — Каменев.

Весна против осени

Истории Суперкубка нет еще и десяти лет, но статусность матча говорит сама за себя: действующий чемпион страны против обладателя кубка. Образно говоря, лучшая команда весны против примы осени! Справедливости ради, между двумя временами года есть богатое на трансферы лето, и в прошедшее межсезонье сразу шесть хоккеистов из сильнейшей команды марта (читай — всего сезона) сменили Москву на Дальний Восток, уже 18 сентября выиграв для него хрустальную амфору. И наконец сошлись лицом к лицу сбывшей командой — кстати, впервые в сезоне: сенсационно вылетев на первой же стадии «Финала восьми», динамовцы фактически исключили такую возможность.

Статистика, ко всему прочему, гнула свою линию: «Динамо» трижды завоевывало Суперкубок, но и трижды уступало (подряд!) не кому иному, как «СКА-Нефтянику». Так что разогрев перед матчем был нешуточный!

Матч «Динамо» — «СКА-Нефтяник». Андрей Такасима

Презентация домашней работы

Расклады на бумаге говорили за хозяев, при поддержке правительства края поборовшихся в конкурсе за право принять очередное топовое хоккейное событие на льду арены «Ерофей». Но москвичи, бесславно и весьма болезненно вылетевшие из четвертьфинала Кубка, прошедший месяц провели явно не зря. Набрав ледовой практики и размявшись в Ульяновске на турнире «Волга-Спорт-Арены» (и, к слову, выиграв его), в субботу «Динамо» презентовало свою «домашнюю работу» над ошибками, сыграв, что называется, «по средствам». Играть в открытый интенсивный хоккей с таким вариативным составом «СКА-Нефтяника» было бы форменным самоубийством, и, учитывая кадровые исходные хоккейной задачки, бело-голубые сделали акцент на очень низкую и максимально плотную оборону и контратаки.

Да тут еще армейцы практически забили сами себе уже на 80-й секунде: 21-летний Егор Ахманаев на прессинге вынудил ошибиться опытнейшего Алана Джусоева в собственной штрафной. Повести в таком матче стоит дорого, и платить по счетам хозяевам пришлось весь первый тайм: лишь на 19-й минуте Дмитрию Сидорову удалось найти лазейку для мяча, пущенного низом с углового. Но «Динамо», напрочь лишив армейцев пространства и успевая перекрывать все свободные зоны, вновь повело: к закату тайма фортуна на добивании улыбнулась Дмитрию Ширяеву, умудрившемуся попасть по летному мячу — 2:1.

Матч «Динамо» — «СКА-Нефтяник». Андрей Такасима

Магия Янко и Иванова

«Самое важное было не терять веры в то, что мы делаем и как мы атакуем», — скажет уже после финального свистка капитан армейцев Юрий Шардаков. В этом вся соль: даже после незабитого на старте второго тайма 12-метрового и упущенных моментов «СКА-Нефтяник» не засомневался ни в выбранном тренерском плане Михаила Пашкина, ни в самом себе.

Коренной москвич и, пожалуй, лучший игрок этой осени Никита Иванов сотворил два гола для партнеров — Владимира Каланчина и Романа Дарковского, а когда подуставшим динамовцам удалось-таки в резкой контратаке сравнять счет (3:3), на скорости зашел на новый круг и заработал ставший победным 12-метровый. Да, 8927 зрителей на «Ерофее» ахнули в концовке, когда Ахманаев на 84-й минуте невероятным образом промахнулся с десяти метров... Но есть какая-то справедливость, что Суперкубок, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Владимира Янко, субботним вечером поднял над головой игрок, в которого легендарный наставник столь беззаветно верил.

«Мне внутри очень хотелось выиграть для Владимира Владимировича и ради него, посвятив победу его памяти. Ведь он меня, в принципе, и научил играть в хоккей. Он никогда не ругал, но умел преподнести так, что ты выходил — и ноги сами бежали. Это и была его магия», — признался сам Никита в победной красной бейсболке, которую вместе с Суперкубком получил из рук губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Теперь Иванов и сам — достойный ученик великого учителя и маленький маг!