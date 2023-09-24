16 лет кузбасского ожидания. Кубок России остался в Сибири

В воскресенье в Кемерове завершился «Финал восьми» Кубка России 2023/2024 годов по хоккею с мячом.

Условия в Кузбассе — просто космос

Жаркие деньки выдались в угольном регионе нашей страны на минувшей неделе, и дело не только в летних «плюс двадцати четырех» на столбике термометра: с 20 по 24 сентября в Кузбассе разыграли бесценный хрусталь — самый старейший трофей всего отечественного спорта. Впервые его поднимало над головой столичное «Динамо» аж в марте 1937 года, и вот в пятый раз в своей истории и впервые с ноября 2007-го он снова гостил в Сибири.

С тех пор в Кемерове появился второй крытый каток, и сегодня именно Кузбасс — единственный регион России, имеющий сразу две полноценные арены для круглогодичных занятий русским хоккеем. Первый скромный крытый модуль «Химика» город получил после грандиозного ажиотажа победного для сборной России чемпионата мира-2007, придавшего большой толчок притоку детей в хоккейную секцию. Второй — в августе 2021 года — суперсовременный ледовый дворец «Кузбасс», больше похожий на целый храм спорта: помимо виртуозов на коньках в его залах занимаются сотни гимнастов, борцов и легкоатлетов.

«Здорово, что Федерация хоккея с мячом России передала именно Кузбассу право принять наш финал, — заметил после четвертьфинала главный тренер «Волги» Александр Савченко. — За ту инфраструктуру, на которой мы здесь играем в сентябре, надо сказать отдельное спасибо правительству области и губернатору Кузбасса Сергею Евгеньевичу Цивилеву. Эти условия — просто космос!»

«Байкал-Энергия» обыграла «Волгу» в четвертьфинале. Фото ХК «Волга»

Финал начинается в «четверти»

В сердце Сибири съехались два лучших квартета по итогам первого этапа в Ульяновске и Иркутске, и, что интересно, сразу семь команд знали вкус кубковых побед — кроме «Волги», добиравшейся лишь раз до финала в 2000-м. «Финал восьми» есть финал, без права на ошибку: одна неудача — и ты пакуешь хоккейный баул. Уже в первый день сошлись архангельский «Водник» и красноярский «Енисей» — Иван Максимов в качестве главного тренера северян отправил домой родной клуб. Северяне обязаны были оформлять выход в полуфинал еще в первом тайме, но 18-летние Арсений Козлов и Роман Ананьин, уже ставшие полноценными игроками основы, на двоих не забили моментов, как скажет сам рулевой после, «на три игры». «Енисей», выбравший ритм выжидания ошибок соперника, едва не наказал архангельскую молодежь за рачительность, но «водники» дотерпели до победы с минимальной разницей — 3:2.

Вторая «четверть» с открытой интригой — противостояние «Динамо» и «СКА-Нефтяника». Действующие на тот момент обладатели Кубка России едва запрыгнули в состав, уходивший в Кемерово: 23 августа в Иркутске хабаровчане финишировали только четвертыми. Москвичи же, наоборот, на одном дыхании пролетели весь «Запад» и получили своеобразный хоккейный поул-позишн. Впрочем, вряд ли динамовцы ожидали действующего чемпиона уже в 1/4 финала. На 3-й минуте финн Мяаття после мягкого паса-«парашюта» открыл счет, и в первые полчаса армейцы имели все шансы нарастить преимущество. Но выручил Черных, и «Динамо», не форсируя события, со временем прибрало инициативу к своим рукам. Ключевым стал гол на первых секундах второй 45-минутки: после третьего пропущенного командное движение «СКА-Нефтяника», и так оставлявшее желать лучшего, вовсе расклеилось, и бело-голубые абсолютно по делу отсекли команду, собравшую в прошлом сезоне весь трофейный урожай в России, от первого титула сезона нового (5:1).

Хоккеисты «Динамо» в матче со «СКА-Нефтяником». Фото ХКМ «Динамо»

«0:3 в хоккее с мячом ничего не значит»

По факту не испытал проблем только «Кузбасс», разгромивший абсолютно не готовое из-за отсутствия большого льда казанское «Ак Барс-Динамо» (10:0), а вот «Байкал-Энергия» и «Волга» выдали один из самых захватывающих матчей в Кемерове. 11 забитых мячей, погоня до последнего вздоха — и дальше отправились иркутяне (6:5), здорово отыгравшие первый домашний кубковый этап.

Казалось, на полуфинал с «Динамо» у «энергетиков» уже не осталось сил — 0:3 после первого тайма при калейдоскопе собственных нереализованных шансов и еще один мяч от Миргазова в начале второго... Но одна потеря соперника, вторая, в течение десяти минут Иркутск фактически вернулся в игру, едва не переведя матч в овертайм. «Многие похоронили нас уже в перерыве, но мы, наоборот, поговорили в раздевалке, что нужно терпеть и дальше гнуть свою линию. 0:3 в хоккее с мячом еще ничего не значит», — признался капитан «Байкала-Энергии» Андрей Прокопьев уже после цифр 4:5 на табло.

Не опустил рук в своем полуфинале при 0:4 и «Водник», игравший с 27-й минуты до финального свистка в меньшинстве после «прямой» красной защитника Легошина. Желто-зеленые, стоит признать, и без крытой арены в Архангельске подошли к «Финалу восьми» в очень достойной форме, вновь продемонстрировав не только скоростную, но и вариативную игровую модель. Да, в час икс этой молодежи, ведомой капитаном и лучшим бомбардиром турнира Дергаевым, не хватило опыта серьезных матчей, но «Кузбасс» гости заставили включиться на всю атакующую катушку — 9:5.

Капитану «Кузбасса» Руслану Тремаскину вручают кубок. Фото Алексей Копылов

10-минутный ураган в Кемерове

В воскресном финале опыт был уже не за хозяев льда: «Динамо», как ни крути, не только самый частый обладатель кубка (22 трофея в коллекции), но и команда, побеждавшая в 9 из 10 финалов в российской истории. Да еще и трижды вне Москвы — в Иркутске, Ульяновске и Казани. «Кузбасс» же в своей истории брал трофей исключительно дома — в 2001, 2003 и 2007 годах. Но с тех пор выросло целое поколение новых игроков, пока не знавшее не только больших побед, но даже больших финалов. Шутка ли: всего четверо из хоккеистов нынешнего «Кузбасса» вообще трогали кубок!

Но именно эти парни в первые 10 минут просто смели «Динамо» на льду и обескуражили, кажется, даже самих себя — 3:0! И ни о какой максимально плотной и закрытой игре, которую москвичи намеренно выбрали здесь в плей-офф, уже не могло быть и речи. Тайм-аут Евгения Иванушкина ничего не изменил: Артем Репях поддал с углового так, что не среагировала даже крестовина. Лишь к получасу борьбы москвичи пришли в себя, хотя продолжали допускать невообразимые провалы в обороне: несогласованность на 45-й минуте, когда тот же настырный Репях вынудил «Динамо» привезти самим себе пенальти, — квинтэссенция тайма. Пусть Макаров с точки и зарядил в перекладину.

Когда швед Янссон после перерыва оформил с добивания дубль, казалось, все планомерно идет к разгрому. Если 0:3 не приговор, то что по 1:6? Но к середине второго тайма силы неожиданно покинули «Кузбасс»: мощные веерные атаки и общекомандное движение постепенно сменились статикой, а уязвленное «Динамо», ведомое капитаном Бефусом, получило больше контроля над мячом и удачно дважды забило, почувствовав вкус голов и интриги. Каждый следующий мяч словно окрылял гостей новыми эмоциями — 4:6 на 80-й минуте и 5:6 на 85-й...

«В финале вы накинули своеобразную удавку на соперника и не должны были ослаблять ее до конца», — пожурит кемеровчан уже в раздевалке президент клуба Юрий Дерябин. Но несмотря на отсутствие опыта таких финалов, «Кузбасс», гонимый вперед черно-оранжевой чашей 5 тысяч болельщиков, таки выстоял — и вернул кубок домой спустя почти 16 лет!

Кубок России. Финал.

Кемерово. ЛД «Кузбасс». 5130 зрителей.

«Кузбасс» — «Динамо» — 6:5 (5:1)

Голы: 1:0 Тарасов, 2, 2:0 Янссон, 7, 3:0 Егорычев, 9, 4:0 Репях, 13 (угл), 4:1 Миргазов, 32 (пен), 5:1 Бутенко, 34, 6:1 Янссон, 54, 6:2 Шевцов, 65, 6:3 Бефус, 73, 6:4 Миргазов, 80, 6:5 Бефус, 85.