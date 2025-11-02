«Доджерс» во второй раз подряд выиграли Мировую серию

«Лос-Анджелес» победил «Торонто» в седьмом матче финальной серии Мировой серии (MLB) — 5:4. Счет в серии стал 4-3.

Самым ценным игроком финала признан питчер Есинобу Ямамото.

«Доджерс» в 9-й раз в истории и второй раз подряд стали победителями Главной лиги бейсбола. Они сравнялись по количеству титулов с «Бостоном» и «Оклендом». Клуб из Лос-Анджелеса впервые за 25 лет сумел защитить чемпионский титул.

Самым титулованным клубом MLB является «Нью-Йорк Янкис» — 27 титулов. Далее идут «Сент-Луис Кардиналс» (11).