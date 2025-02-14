В Федерации бейсбола России уверены в допуске россиян на турниры после отмены рекомендаций МОК

Президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселев поделился мнением о возможном возвращении российских сборных на международные соревнования.

«8 февраля в Загребе проходил выборный конгресс Европейской конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC Europe), на котором вопрос возвращения российских спортсменов на международные старты не поднимался. Но мы на постоянной основе ведем консультации со Всемирной конфедерацией бейсбола и софтбола и европейскими коллегами.

У нас хорошие отношения с коллегами из международных федераций, но они вынуждены руководствоваться рекомендациями МОК, который выступает против допуска российских команд на соревнования даже в нейтральном статусе. Они просят нас не устраивать никаких демаршей и предлагают дождаться потепления международной обстановки. Как только это произойдет, WBSC нас гарантированно вернет обратно на свои соревнования», — приводит слова Киселева ТАСС.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российские сборные и команды до участия в турнирах, либо допускать спортсменов из России к турнирам только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.