765 миллионов долларов: рекордный контракт в истории спорта. Бейсболист Сото обгонит Месси и Роналду

Беспрецедентная сделка.

Доминиканец Хуан Сото согласовал с клубом МЛБ «Нью-Йорк Метс» крупнейший контракт в истории спорта. 26-летний бейсболист заработает 765 миллионов долларов за 15 лет. Кроме того, ему полагается подписной бонус в размере 75 миллионов, сообщает ESPN.

Может заработать еще больше

Соглашение предусматривает среднюю годовую зарплату в размере 51 миллиона долларов. В нем также есть пункт о возможности расторжения по инициативе 26-летнего игрока после 2029 года. Если «Метс» аннулируют эту опцию, то годовая зарплата Хуана увеличится до 55 миллионов за оставшиеся десять лет. А общая стоимость договора поднимется до 805 миллионов.

По данным The New York Times, Сото хотели видеть у себя «Нью-Йорк Янкиз», «Лос-Анджелес Доджерс», «Бостон Ред Сокс» и «Торонто Блю Джейс», но он отказался от их предложений.

Уникальные цифры

Контракт Хуана превзойдет рекорд, установленный его коллегой по виду спорта Сехеем Отани, который в конце 2023 года подписал десятилетнее соглашение с «Доджерс» на сумму 700 миллионов долларов. При этом японец получит большую часть денег только после 2034-го из-за специального пункта в договоре.

До Отани ближе всего к отметке 700 миллионов по общей стоимости контракта подбирался восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. В период выступлений за «Барселону» с 2017 по 2021 год аргентинец заработал 674 миллиона долларов.

Среди спортсменов с действующими соглашениями ближе всех к двум бейсболистам по суммарной стоимости контракта располагается еще один футболист — Криштиану Роналду. 39-летний нападающий заработает в саудовском «Аль-Насре» 536 миллионов за два с половиной года (контракт завершится 30 июня 2025-го).

Хуан Сото. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Кто такой Хуан Сото?

В Америке никого не удивляет тот факт, что Сото завалили огромными деньгами. Доминиканец является одним из лучших аутфилдеров (игрок, который располагается в защите во внешнем поле), возможно, за всю историю бейсбола. Он — чемпион МЛБ в составе «Вашингтон Нэшионалс» (сезон-2019), а также четырехкратный участник Матча всех звезд и четырехкратный обладатель награды Сильвер Слаггер (вручается лучшему отбивающему).

Аналитики The Guardian уверены, что срок контракта на 15 лет выбран не просто так. По их мнению, Хуан сможет поддерживать физическую форму еще очень долго, а его сильные качества не зависят от скорости бега.

Кроме того, заключив сделку с Сото, владелец «Метс» Стив Коэн бросил вызов «Янкиз» — главным конкурентам из другой части Нью-Йорка, забрав их бывшего игрока.

Новый сезон МЛБ стартует уже 18 марта. Посмотрим, оправдает ли доминиканский аутфилдер вложенные в него рекордные суммы.