Испания сыграет с Грецией, Франция — со Словенией на чемпионате Европы-2025

Состоялась жеребьевка чемпионата Европы по баскетболу 2025 года. Церемония проходила в Риге.

Группа A: Сербия, Латвия, Чехия, Турция, Эстония, Португалия

Группа B: Германия, Литва, Черногория, Финляндия, Великобритания, Швеция

Группа C: Испания, Греция, Италия, Грузия, Босния и Герцеговина, Кипр

Группа D: Франция, Словения, Польша, Израиль, Бельгия, Исландия

Групповой турнир Евробаскета-2025 пройдет с 27 августа по 5 сентября в Латвии, Финляндии, Польше и на Кипре. Финальный этап примет Рига с 6 по 14 сентября.

Чемпионом Европы в 2022-м стала Испания, победив в финале Францию (88:76). Третье место заняла Германия, обыграв Польшу (82:69).