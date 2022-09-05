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5 сентября, 07:56

ФИБА отклонила протест сборной Литвы на результат матча Евробаскета против Германии

Сергей Разин
корреспондент

ФИБА на официальном сайте выпустила заявление по итогам матча группового этапа Евробаскета между Литвой и Германией (107:109 2ОТ).

Ранее сборная Литвы подала протест из-за судейской ошибки в третьей четверти матча после того, как арбитры пропустили штрафной бросок.

ФИБА отклонила протест, так как он был подан по прошествии установленных 60 минут после завершения матча. При этом отмечается, что если бы протест подали вовремя, он все равно был бы отклонен, так как указанные причины не подходят для его принятия.

В конце третьей четверти главный тренер сборной Германии Горди Херберт получил технический фол, однако арбитры не дали литовской команде исполнить штрафной бросок.

4&nbsp;сентября. Литва&nbsp;&mdash; Германия&nbsp;&mdash; 107:109 2ОТ. На Евробаскете — судейский скандал. Из-за него Литва может пролететь мимо плей-офф

Сборная Германии по баскетболу
Сборная Литвы по баскетболу
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