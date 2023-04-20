Сборная России пропустит отбор к Евробаскету 2025 года

Международная федерация баскетбола (ФИБА) не включила сборную Россию в список команд, которые примут участие в жеребьевке квалификации чемпионата Европы 2025 года. Корзины жеребьевки были оглашены пресс-службой организации в четверг, 20 апреля.

Жеребьевка отборочного турнира на чемпионат Европы 2025 года пройдет 25 апреля. В первую корзину посева попали сборные Хорватии, Болгарии, Румынии и Швейцарии, во вторую — Дании, Словакии, Австрии и Люксембурга, в третью — команды Косова, Норвегии, Ирландии и Албании.

18 апреля исполком Международной федерации баскетбола (ФИБА) не допустил россиян к квалификационному турниру на Олимпиаду 2024 года. Сборную России заменит команда Болгарии.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года пройдет на Кипре, в Финляндии, Латвии и Польше.