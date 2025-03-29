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29 марта, 01:54

Вембаньяма хочет сыграть на Евробаскете-2025

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Фредерик Фоту рассказал, что центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма готовится сыграть на чемпионате Европы-2025.

«У нас был разговор с Виктором до операции, он мотивирован быть частью команды. Посмотрим, как будет развиваться его физическое состояние, примем решение, когда придет время, до тех пор мы будем в неведении. Но он чувствует себя хорошо, реабилитация идет хорошо», — цитирует L'Equipe Фоту.

21-летний француз досрочно завершил сезон-2024/25 в феврале из-за тромбоза глубоких вен правого плеча. В этом регулярном чемпионате он сыграл 46 матчей, набирая в среднем по 24,3 очка, 11,0 подбора и 3,7 передачи.

Евробаскет-2025 пройдет с 27 августа по 14 сентября в Латвии, Кипре, Финляндии и Польше. Сборная Франции сыграет в группе с Словенией, Польшей, Израилем, Бельгией и Исландией.

Баскетбол
Сборная Франции по баскетболу
Виктор Вембаньяма
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