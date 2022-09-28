«Евролиге будет не хватать российских клубов». Скариоло — о победе на Евробаскете-2022, Паскуале и «Виртусе»

Эксклюзивное интервью титулованного итальянского тренера, в прошлом работавшего с «Химками».

Серджио Скариоло — гениальный тренер. На ЧМ-2019 в Китае его команда выиграла в финале с явным преимуществом. Тогда была разгромлена Аргентина (95:75) с Луисом Сколой и Факундо Кампаццо. Правда, из той сборной на Евробаскете-2022 в Тбилиси и Берлине играли только три человека: Руди Фернандес и братья Эрнангомес. Всё. В остальном у 61-летнего итальянца была молодая команда, включая трех представителей «Уникахи» (Х.Фернандес, Брисуэла, Диас), форварда «Ховентуда» Парра и центрового «Токио» Сайса. С таким составом Скариоло взял четвертое (!) золото на чемпионатах Европы, в финале разобрав по полочкам сборную Франции с Гобером, Фурнье и Эртелем. Да, с Литвой повезло в концовке, но в целом испанцы показали самый цельный и командный баскетбол на завершившемся турнире.

После триумфа с Испанией Скариоло поехал не в отпуск, а на тренировки «Виртуса», который спустя 22 года возвращается в Евролигу. Тем не менее в своем плотном графике экс-наставник «Химок» нашел полчаса для «СЭ».

В финале мы сыграли практически образцово

— Что для вас значит четвертый титул чемпиона Европы во главе сборной Испании?

— Это наш самый неожиданный успех на чемпионатах Европы. Я уже много раз говорил, что Евробаскет-2022 могли выиграть многие команды. Перед турниром нас даже не было в топ-5 фаворитов по версии ФИБА. Все-таки состав у нас был далеко не самый звездный. Мне нравится сравнение с победой футбольного «Лестера» в АПЛ под руководством моего соотечественника Клаудио Раньери.

— Учитывая этот факт, это ваше главное достижение на посту тренера «Красной фурии»?

— Наверное, выделю победу на ЧМ-2019 в Китае. Этот же титул очень ценный из-за неожиданности. Такие моменты запоминаются по-особому.

— Вы не переживали, когда команда проиграла Бельгии на групповом этапе?

— Нет. Тут дело в календаре: мы сыграли с бельгийцами на следующий день после матча с Грузией. Такие сдвоенные игры никогда не даются легко, в них всегда хватает сенсаций. Остальные матчи группы мы выиграли и подошли к плей-офф с большой уверенностью в себе. Хотя и проводили игры на вылет в статусе андердога. Пожалуй, кроме матча с Финляндией. В какой-то степени нам это помогло. Мы играли так, как будто нам нечего терять. Еще нам в определенной степени повезло. В первую очередь говорю про матч с Литвой, где все закончилось в овертайме. В полуфинале мы обыграли Германию на их домашнем паркете в Берлине, а в финале сошлись с Францией. Вы знаете, что все ставили на французов. Наши шансы рассматривались как минимальные, но парни не слушали никого, а гнули свою линию. Считаю, что в решающем матче мы сыграли практически образцово.

Суперзвезды не могут в одиночку выигрывать такие турниры

— Одним из героев Евробаскета стал бывший разыгрывающий УНИКСа Лоренцо Браун. Правда, что идея о натурализации американца принадлежит исключительно вам?

— Нет. Его кандидатура стала актуальна в связи с тем, что мы потеряли трех ключевых разыгрывающих: Рики Рубио, Серхио Родригеса и Карлоса Алосена. Федерация спросила мое мнение о Лоренцо, которого я тренировал в «Торонто» в чемпионском сезоне-2018/19. Я сказал, что он станет необходимым дополнением нашей команды. Еще один момент: Браун отличный партнер по команде и очень позитивный человек. Был уверен, что он очень многое даст Испании не только на паркете, но и в раздевалке. Рад, что оказался прав.

— Плюс он провел отличный сезон в УНИКСе.

— Запрос о его натурализации был сделан в самом начале прошлого сезона Евролиги. Лоренцо тогда только начинал свое выступление в Казани.

— Перед Евробаскетом все эксперты ставили на команды Луки Дончича, Николы Йокича и Янниса Адетокунбо. Но они не довели свои сборные даже до полуфиналов. Что вы думаете об этом?

— Во-первых, Лука, Никола и Яннис провели отличный турнир в плане личной статистики. Проблема в том, что их команды не смогли достичь командной сплоченности, достаточной для победы в Евробаскете. Даже суперзвезды не могут в одиночку выигрывать такие турниры. У Словении, кстати, была отличная командная химия. Но Польша в четвертьфинале показала свою лучшую игру, наверное, лет за 10. Греция проиграла Германии, которая провела лучший турнир в своей истории. Так что стечение обстоятельств тоже сыграло свою роль.

— Этот Евробаскет стал сильнейшим в истории или это не так?

— Сложно сказать. Даже несмотря на многочисленные травмы, количество звезд было впечатляющим. Хотя я помню Евробаскеты, где команды были значительно сильнее, чем коллективы завершившегося чемпионата.

— Вас встречали в Испании как национальных героев?

— Был хороший и теплый прием на арене «Реала», которая был забита болельщиками из разных регионов страны. Отличная атмосфера, надолго запомнится баскетболистам, тренерам и нашему персоналу.

В Евролиге будет настоящая гонка на выживание за место в плей-офф

— Помимо Евробаскета в этом году вы выиграли еще и Еврокубок с «Виртусом». Что вы испытывали, когда впервые за долгие годы вернули итальянский клуб в Евролигу?

— Еврокубок — сложный и длинный турнир. Нам противостояли очень сильные команды, включая «Валенсию» и «Партизан». Оба этих коллектива формировались с прицелом под Евролигу. Так что мы завоевали заветную путевку в условиях высокой конкуренции. Понимаю, что в Евролиге будет еще труднее. Предыдущий год показал, что практически все участники регулярного сезона борются за место в топ-8, а формат с участием 18 клубов не оставляет времени на тренировки. У нас будет супернасыщенный график. Еще я бы отметил, что все клубы турнира здорово комплектовались этим летом. В особенности за счет игроков ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа, которые неожиданно стали доступны на рынке.

— Как вы отреагировали на исключение российских команд из Евролиги? Европейские турниры многое потеряли?

— Безусловно. Российские команды очень сильные, не только в плане состава, но и как организации.

— За «Виртус» выступают бывшие армейцы Даниэль Хэкетт, Иффе Лундберг и Торнике Шенгелия, а также экс-центровой «Зенита» Джордан Мики. Вы довольны ростером команды?

— К сожалению, у нас уже большое количество травм, и мы испытываем определенные трудности в работе. Например, мы не сможем рассчитывать на Шенгелию в ближайшие четыре-пять недель. Да, у нас есть хороший набор защитников, которых все знают в Европе. В передней линии у нас играют два новичка турнира: Муаммаду Жете и Исмаэль Бако. Надеюсь, что под присмотром Мики и Шенгелии они будут прогрессировать.

— Какие задачи вы ставите перед баскетболистами «Виртуса»?

— Наша задача — попасть в топ-8 лучших команд Евролиги. Как я сказал раньше, есть много команд, которые будут против этого. Это будет очень интересная гонка. Гонка на выживание. А цели у «Виртуса» самые высокие. Постараюсь сделать свою работу как можно лучше.

При Паскуале «Зенит» научился выигрывать практически в безнадежных ситуациях

— Знаю, что вы в дружеских отношениях с Чави Паскуалем. Как вы относитесь к его работе в России за последние три года?

— Невероятно. Это самое подходящее слово, которое описывает его работу.

— В чем его тренерская сила?

— Чави умеет управлять людьми вокруг себя, знает, как правильно распределить обязанности. Он тренер мирового уровня и доказывал это в каждой команде, в которой работал. Для «Зенита» главное достижение этого межсезонья — что без Евролиги они сумели удержать Паскуаля.

— Могли ли вы представить, что «Зенит» прервет гегемонию ЦСКА в Единой лиге?

— ЦСКА всегда воспринимается как фаворит, в том числе в Евролиге. Но «Зенит» и УНИКС в прошлом сезоне показали, что они могут проводить сезон на высоком уровне во всех турнирах. Плюс «Зенит» под руководством Паскуаля приучил всех к тому, что борется до конца. Умеет выигрывать в практически безнадежных ситуациях. Особая порция уважения к команде из Санкт-Петербурга за возращение с 1:3 в финальной серии.

Удока хороший человек, но есть правила, которые нельзя нарушать

— Сезон в НБА еще не начался, но вокруг организации много скандалов. Как вы оцениваете развитие лучшей лиги мира на данном этапе?

— НБА — это лига игроков. Это начинаешь чувствовать, когда находишься внутри организации. В Европе на уровне клубов и национальных сборных тренеры обладают большей властью. В НБА баскетболисты более влиятельны над ситуацией, так как они легче приносят и аккумулируют вокруг себя победы и рекламные контракты. С другой стороны, командам и даже Лиге приходится разделять власть с игроками. Это другая сторона медали.

— Как вы отреагировали на неприятную ситуацию с Име Удокой? Главного тренера «Бостона» на год отстранили от работы за роман на рабочем месте.

— Я неплохо знаю Име. Он хороший человек, но есть правила и регламенты, которые нельзя нарушать. Так получилось. У НБА есть свой путь, которым Лига неукоснительно следует. Там есть правила, обязательные для исполнения. Вы либо с ними соглашаетесь, либо нет. При этом надо понимать, что ни один регламент, ни один штраф не сможет изменить поведенческие паттерны, привычки, взгляды людей.

— Ожидали, что «Голден Стэйт» станет чемпионом НБА в прошедшем сезоне?

— Скажу честно, когда я смотрел на их состав в начале сезона, то понимал, что они будут контендерами (самой переоцененной командой. — Прим. «СЭ»). При этом большего ждал от «Бруклина» и «Филадельфии», но эти коллективы столкнулись с многочисленными проблемами и не были целостными. «Бостон» очень уверенно выиграл «Восток» и заслуживает высокой оценки. Удока сделал потрясающую команду.

— Кто будет чемпионом в новом сезоне?

— Все завязано на звездах. Дюрант, Лиллард, Леброн, Адетокунбо... Задача этих игроков, как и на Евробаскете, — найти командную химию, которая приведет их клуб к победе. Это и будет водоразделом. Кто сможет это сделать, тот и возьмет титул. Делать прогнозы дело сложное, баскетбол в НБА особенный. Все может изменить одна травма, один обмен, одна проигранная игра, один неудачный момент. Если вы спросите мое видение ситуации, то «Голден Стэйт» вновь выглядит очень целостно на бумаге. Посмотрим, получится ли у них сохранить титул.

Тимур Ганеев, Наталия Нестерович