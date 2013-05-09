Рубио сыграет на Евробаскете-2013

Защитник "Миннесоты" и сборной Испании Рикки Рубио заявил, что сыграет на чемпионате Европы-2013, который пройдет в Словении в сентябре, информирует официальный сайт турнира. 22-летний игрок пропустил Олимпийские игры-2012 в Лондоне из-за серьезной травмы колена. По словам самого Рубио, который вернулся на площадку в декабре прошлого года, сейчас его колено чувствует себя нормально и он готов помочь своей сборной. На групповом этапе Евробаскета-2013 Испания сыграет со Словенией, Хорватией, Польшей, Грузией и Чехией. Напомним, что одноклубник Рубио Андрей Кириленко от участия в Евробаскете отказался. Еще один россиянин в составе "Волков" Алексей Швед, скорее всего, сыграет на чемпионате Европы.