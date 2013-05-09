Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Мужчины
Женщины
Главная
Баскетбол
Чемпионат Европы

9 мая 2013, 20:34

Рубио сыграет на Евробаскете-2013

Александр Тихов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Защитник "Миннесоты" и сборной Испании Рикки Рубио заявил, что сыграет на чемпионате Европы-2013, который пройдет в Словении в сентябре, информирует официальный сайт турнира. 22-летний игрок пропустил Олимпийские игры-2012 в Лондоне из-за серьезной травмы колена. По словам самого Рубио, который вернулся на площадку в декабре прошлого года, сейчас его колено чувствует себя нормально и он готов помочь своей сборной. На групповом этапе Евробаскета-2013 Испания сыграет со Словенией, Хорватией, Польшей, Грузией и Чехией. Напомним, что одноклубник Рубио Андрей Кириленко от участия в Евробаскете отказался. Еще один россиянин в составе "Волков" Алексей Швед, скорее всего, сыграет на чемпионате Европы.

БК Миннесота Тимбервулвз
Рики Рубио
Обсудить
Читайте также
Поздняков — о словах мэра Парижа: «Даже полностью обезличенных спортсменов из России видеть на Олимпиаде не хотят»
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
Кириленко и Базаревич откровенно о ЧЕ-2017
Зажигательный тайм-аут Пашутина
Россия узнала соперников по Евро
Встреча "золотой" женской сборной России по баскетболу
Фотосессия женской сборной России по баскетболу на Красной площади
Пресс-конференция женской сборной России по баскетболу
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Мозгов в "Химках" - угроза ЦСКА?
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мессина согласился возглавить сборную Турции

Поу Газоль пропустит Евробаскет