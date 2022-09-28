Тренер сборной Испании объяснил, почему команды Дончича и Адетокунбо не выиграли Евробаскет-2022

Наставник сборной Испании и «Виртуса» Серджио Скариоло считает, что турниры на уровне сборных нельзя выиграть за счет одной звезды. Так он объяснил то, что Словения Луки Дончича, Сербия Николы Йокича и Греция Янниса Адетокунбо не дошли даже до полуфиналов Евробаскета-2022.

«Во-первых, Лука, Никола и Яннис провел отличный турнир в плане личной статистики, — отметил в интервью «СЭ» Скариоло. — Проблема в том, что их команды не смогли достичь командной сплоченности, достаточной для победы в Евробаскете. Даже суперзвезды не могут в одиночку выигрывать такие турниры. У Словении, кстати, была отличная командная химия. Но Польша в четвертьфинале показала свою лучшую игру, наверное, лет за 10. Греция проиграла Германии, которая провела лучший турнир в своей истории. Так что стечение обстоятельств тоже сыграло свою роль».

Победу на Евробаскете одержала сборная Испании, обыграв в финале Францию. Бронза у Германии, которая была хозяйкой турнира.