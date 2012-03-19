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19 марта 2012, 20:33

Андрей Воронцевич: "ЦСКА обязан побеждать "Бильбао" в обеих домашних встречах"

Никита ЛУКЬЯНОВ
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Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич в преддверии первого матча серии 1/4 финала Евролиги против "Бильбао" отметил важность начала серии на домашнем паркете. Он также подчеркнул: команда готовится к тяжелой борьбе.

- Это хорошо, что мы начинаем серию дома, - приводит официальный сайт турнира слова Воронцевича. - Думаю, мы обязаны побеждать в обеих домашних встречах и завершать серию в Испании. Это важнейшие поединки для нас. Мы готовимся к тяжелой, вязкой борьбе с обилием фолов и контакта.

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