Андрей Воронцевич: "ЦСКА обязан побеждать "Бильбао" в обеих домашних встречах"

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич в преддверии первого матча серии 1/4 финала Евролиги против "Бильбао" отметил важность начала серии на домашнем паркете. Он также подчеркнул: команда готовится к тяжелой борьбе.

- Это хорошо, что мы начинаем серию дома, - приводит официальный сайт турнира слова Воронцевича. - Думаю, мы обязаны побеждать в обеих домашних встречах и завершать серию в Испании. Это важнейшие поединки для нас. Мы готовимся к тяжелой, вязкой борьбе с обилием фолов и контакта.