Анчелотти прокомментировал камбэк баскетбольного «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на выход баскетбольной команды мадридского клуба в «Финал четырех». Игроки совершили камбэк в противостоянии с «Партизаном».

«Камбэк баскетболистов? Девиз всего клуба «Вперед, «Реал», до конца!», это наше второе имя. Это нечто особенное, что присуще этому клубу, то, что невозможно объяснить. Мы в восторге от того, что сделала наша баскетбольная команда», — цитирует Анчелотти Сope.

«Реал» отыгрался с 0-2 в четвертьфинальной серии плей-офф с сербским «Партизаном». 11 мая в команда выиграла пятый матч серии со счетом 98:94 и вышли в «Финал четырех».

В полуфинальной стадии «Реал» сыграет с «Барселоной».