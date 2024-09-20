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Сегодня, 18:00

Генменеджер «Црвены Звезды» высказался о возвращении российских клубов в еврокубки

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный менеджер «Црвены Звезды» Неманя Василевич в интервью «СЭ» подчеркнул, что возвращение российских клубов в Евролигу не зависит от баскетбольных функционеров.

— Вы проиграли матч ЦСКА на групповом этапе. Как бы вы оценили уровень московской команды?

— Он действительно высокий. Думаю, что с этой командой они также могли бы конкурировать на уровне лучших команд Европы. Понимаю, что из-за сложившейся ситуации, возможно, их бюджет на игроков уже не такой мощный, как во времена выступления в Евролиге, но в целом у ЦСКА приличный ростер. Есть действительно несколько звездных имен. Например, летом они подписали Алексу Аврамовича, игрока сборной Сербии. Так что, повторюсь, это классная команда. Мы проиграли им два очка, но важно учесть, что у нас не приехали четыре важных игрока (помимо Теодосича, Суперкубок пропустили Рокас Гедрайтис, Неманья Недович и Джоэл Боломбой. — Прим. «СЭ»). К тому же это подготовительный период. Для нас это тоже была хорошая проверка сил.

— Сербия была отстранена от еврокубков на три года. Как вы думаете, как долго продлится бан России?

— Сложный вопрос. Это политика, а я не занимаюсь политикой. Надеюсь, что скоро мы снова будем играть матчи Евролиги в России. И надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем. На мой взгляд, всем бы понравилось — я говорю о баскетбольном сообществе и спортивной стороне вопроса, — если бы российские команды снова вернулись в европейские турниры. Так что давайте наберемся терпения и будем надеяться на лучшее. Хотя в конечном итоге это решаем не мы, спортивные функционеры, а политики.

ЦСКА победил &laquo;Црвену Звезду&raquo; в&nbsp;матче группового турнира Суперкубка Единой лиги ВТБ. «Надеюсь, что скоро мы снова будем играть матчи Евролиги в России». Интервью генменеджера «Црвены Звезды»

БК ЦСКА
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