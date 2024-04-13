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Еврокубки

Сегодня, 00:44

Шортс признан MVP финальной серии Еврокубка-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
Ти Джей Шортс.
Фото AFP
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Разыгрывающий защитник «Пари» Ти Джей Шортс признан самым ценным игроком финала Еврокубка-2024. Парижская команда в финальной серии выиграла у «Буржа» — 2-0.

В финальной серии 26-летний македонец набирал в среднем: 18 очков, 4,5 подбора, 4,5 передачи и 1 перехват.

Ранее Шортс стал MVP регулярного чемпионата Еврокубка в этом сезоне.

«Благодарен всем, кто вышел на площадку сегодня, чтобы помочь победить. «Бурж» — сложный соперник. Я рад, что мы сможем забрать эту награду домой», — отметил Шортс.

«Пари» впервые в истории стал обладателем Еврокубка. Этот сезон для клуба третий в элите французского баскетбола.

Пари стал победителем Еврокубка-2024. «Пари» стал победителем Еврокубка-2024
Баскетбол
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«Пари» стал победителем Еврокубка-2024