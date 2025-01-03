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Сегодня, 00:34

«Монако» на выезде обыграл «Альбу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 2 января, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Жальгирис» на своем паркете проиграл «Олимпиакосу» (85:92), «Монако» обыграл «Альбу» (105:90), «Милан» выиграл у АСВЕЛ (75:66), а «Баскония» потерпел поражение от «Црвены Звезды» (73:75).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Олимпиакос» (Греция) — 85:92 (22:18, 30:22, 19:27, 14:25)

Ж: Франсиско (22), Сирвидис (12), Смаилагич (11), Уокер (11).

О: Везенков (24), Маккиссик (17), Фурнье (14), Уолкап (13).

«Альба» (Германия) — «Монако» (Франция) — 90:105 (21:30, 14:25, 32:24, 23:26)

А: Томас (17), Уэтзелл (17), Спаньоло (13), Шнайдер (13).

М: Джеймс (23), Стразель (18), Блоссомгейм (17), Окобо (13).

АСВЕЛ (Франция) — «Милан» (Италия) — 66:75 (19:19, 13:17, 19:15, 15:24)

А: Де Коло (22), Маледон (18), Роберсон (12).

М: Миротич (18), Ледэй (17), Мэннион (7), Шилдс (7).

«Баскония» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 73:75 (16:16, 12:26, 24:18, 21:15)

Б: Монеке (18), Холл (14), Ронгавопулос (11).

Ц: Боломбой (16), Кэнан (15), Гедрайтис (12).

Баскетбол
БК Альба
БК АСВЭЛ
БК Баскония
БК Жальгирис
БК Милан
БК Монако
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Црвена Звезда
Евролига
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