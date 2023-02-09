«Альба» на своем паркете проиграла «Олимпиакосу»

«Альба» проиграла «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 60:93. Встреча прошла в Германии.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Александар Везенков, оформивший дабл-дабл — 28 очков и 13 подборов.

«Олимпиакос» продлил победную серию и продолжает лидировать в турнирной таблице с результатом 17-7. «Альба» идет последней — 6-18.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 60:93 (13:28, 22:17, 10:28, 15:20)

А: Олинде (16), Сикма (9), Смит (6), Лэммерс (6), Уэтзелл (6).

О: Везенков (28 + 13 подборов), Уолкап (15 + 10 передач), Папаниколау (11).