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Сегодня, 00:07

«Барселона» обыграла «Анадолу Эфес», «Фенербахче» победил «Маккаби»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Барселона» на выезде обыграла «Анадолу Эфес» в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 97:88.

Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард каталонцев Чимези Мету, набравший 21 очко.

В параллельных матчах «Фенербахче» победил тель-авивский «Маккаби» (84:82), а «Альба» уступила «Парижу» (83:92).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Анадолу Эфес» — «Барселона» — 88:97 (26:29, 25:26, 15:21, 22:21)

Ан: Дэн (16), Нвора (13), Брайант (12)

Б: Мету (21), Пантер (20), Паркер (13)

«Альба» — «Париж» — 83:92 (26:16, 18:21, 19:28, 20:27)

Ал: Шнайдер (18), Бин (16 + 14 подборов), Олинде (15)

П: Хифи (25), Уорд (23), Янтунен (12)

«Фенербахче» — «Маккаби» — 84:82 (16:21, 22:19, 20:27, 26:15)

Ф: Хейс (20), Холл (16), Биберович (15)

М: Оар (20), Рэндольф (14), Ли, Риверо (оба — 13)

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