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Сегодня, 14:15

Ватутин: «В ЦСКА не строят иллюзий по поводу возвращения клуба в Евролигу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что клуб не строит иллюзий по поводу возвращения в Евролигу в ближайшее время.

«Это беспредметный разговор. Мы иллюзий не строим. При этом мы готовы, пытаемся сохранить клубную инфраструктуру, менеджмент на уровне Евролиги. Это у нас получается, как мне кажется. Но участие баскетбола в европейских соревнованиях не надо рассматривать отдельно, например, от футбола. Должна быть пройдена некая точка, и потом начнется процесс. Но, когда это случится, я сказать не могу. Все это из области разговорного жанра», — приводит слова Ватутина ТАСС.

Исполнительный совет акционеров Евролиги отстранил российские клубы от участия в турнире в марте 2022 года.

Источник: ТАСС
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
Евролига
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