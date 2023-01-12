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Евролига

Сегодня, 00:23

«Барселона» в гостях обыграла АСВЕЛ в матче Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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В среду, 11 января, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.

АСВЕЛ на своем паркете проиграл «Барселоне» (75:82), «Маккаби» дома выиграл у «Партизана» (90:81), «Валенсия» оказалась сильнее «Эфеса» (81:71).

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Барселона» (Испания) — 75:82 (15:11, 18:31, 27:21, 15:19)

А: Фалль (23), Мэтьюз (17), Каюди (11).

Б: Миротич (19), Хиггинс (16), Абринес (14), Йокубайтис (13).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Партизан» (Сербия) — 90:81 (24:13, 22:26, 18:14, 26:28)

М: Браун (21), Колсон (19), Мартин (13).

П: Пантер (22), Экзам (17), Ледэй (15), Аврамович (15).

«Валенсия» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 81:71 (16:13, 15:17, 21:26, 29:15)

В: Пуэрто (15), Радебу (12), Лопес-Аростеги (12), Уэбб (13).

Э: Пляйсс (14), Ларкин (14), Клайберн (12).

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