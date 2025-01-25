АСВЕЛ обыграл «Барселону»

В пятницу, 24 января, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Альба» на своем паркете проиграла «Баварии» (84:99), АСВЕЛ выиграл у «Барселоны» (100:94), а «Фенербахе» проиграл «Олимпиакосу» (77:87).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Бавария» (Германия) — 84:99 (27:27, 23:25, 18:18, 16:29)

А: Макдауэлл-Уайт (18), Уэтзелл (14), Прочида (11), Спаньоло (10).

Б: Эдвардс (34), Обст (21), Гиффи (10).

АСВЕЛ (Франция) — «Барселона» (Испания) — 100:94 (23:21, 25:21, 28:27, 24:25)

А: Маледон (18), Роберсон (17), Ли (14), Сако (14), Блэк (13).

Б: Пантер (19), Паркер (18), Мету (16), Брисуэла (12).

«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 77:87 (21:17, 19:26, 19:26, 18:18)

О: Фурнье (21), Везенков (19), Уильямс-Госс (9).

Ф: Гудурич (21), Хэйс (14), Макколлум (12), Шанлы (11), Биберович (11).