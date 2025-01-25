Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евролига. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Женщины
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 02:03

АСВЕЛ обыграл «Барселону»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

В пятницу, 24 января, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Альба» на своем паркете проиграла «Баварии» (84:99), АСВЕЛ выиграл у «Барселоны» (100:94), а «Фенербахе» проиграл «Олимпиакосу» (77:87).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Бавария» (Германия) — 84:99 (27:27, 23:25, 18:18, 16:29)

А: Макдауэлл-Уайт (18), Уэтзелл (14), Прочида (11), Спаньоло (10).

Б: Эдвардс (34), Обст (21), Гиффи (10).

АСВЕЛ (Франция) — «Барселона» (Испания) — 100:94 (23:21, 25:21, 28:27, 24:25)

А: Маледон (18), Роберсон (17), Ли (14), Сако (14), Блэк (13).

Б: Пантер (19), Паркер (18), Мету (16), Брисуэла (12).

«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 77:87 (21:17, 19:26, 19:26, 18:18)

О: Фурнье (21), Везенков (19), Уильямс-Госс (9).

Ф: Гудурич (21), Хэйс (14), Макколлум (12), Шанлы (11), Биберович (11).

БК Альба
БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Барселона
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Фенербахче
Читайте также
Тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о гонке Овечкина за Гретцки
Орбан сообщил о потере Венгрией €19 млрд из-за санкций ЕС против РФ
Минюст внес в реестр иноагентов рэпера Влади
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Российские бойцы нашли тела скованных цепями солдат ВСУ в Харьковской области
Что говорят об Овечкине после его 875-й шайбы в НХЛ
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя