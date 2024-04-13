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Евролига

Сегодня, 00:26

«Барселона» потерпела поражение от АСВЕЛ в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 12 апреля, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Олимпиакос» в овертайме обыграл «Фенербахче» (84:81 ОТ), «Партизан» переиграл «Валенсию» (79:66), «Виртус» проиграл «Басконии» (91:95), АСВЕЛ победил «Барселону» (76:72).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 84:81 ОТ (19:19, 19:15, 15:18, 16:17, 15:12)

О: Кэнан (27), Маккиссик (12), Папаниколау (8).

Ф: Хэйс (21), Уилбекин (12), Шанлы (11), Дорси (10).

«Партизан» (Сербия) — «Валенсия» (Испания) — 79:66 (15:21, 20:16, 23:15, 21:14)

П: Наннэлли (19), Смит (15), Пантер (12), Аврамович (10).

В: Оджелей (17), Харпер (13), Руверс (7).

«Виртус Б» (Италия) — «Баскония» (Испания) — 91:95 (22:21, 31:23, 21:31, 17:20)

В: Лундберг (18), Белинелли (15), Хэкетт (11), Мики (10).

Б: Ховард (34), Маринкович (17), Миллер-Макинтайр (16), Монеке (12).

АСВЕЛ (Франция) — «Барселона» (Испания) — 76:72 (24:18, 14:24, 19:15, 19:15)

А: Ловернь (20), Фалль (15), Ли (10), Де Коло (9).

Б: Йокубайтис (12), Паули (9), Ннаджи (9), Веселы (9).

Баскетбол
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