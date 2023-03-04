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Евролига

Сегодня, 00:45

«Реал» на выезде переиграл АСВЕЛ в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 3 марта, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» выиграл у «Виртуса» (104:72), АСВЕЛ потерпел поражение от «Реала» (71:75), «Милан» переиграл «Олимпиакос» (83:62), «Баскония» разгромила «Валенсию» (114:75).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Виртус Б» (Италия) — 104:72 (31:14, 27:15, 27:23, 19:20)

Ф: Пьер (20), Мотли (16), Гудурич (16), Уилбекин (15).

В: Белинелли (18), Шенгелия (10), Мики (10).

АСВЕЛ (Франция) — «Реал» (Испания) — 71:75 (10:20, 22:27, 22:16, 17:12)

А: Де Коло (13), Мэтьюз (13), Фалль (10).

Р: Козюр (14), Уильямс-Госс (13), Дек (12), Муса (11).

«Милан» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 83:62 (20:17, 15:15, 26:14, 22:16)

М: Бэрон (18), Мелли (10), Луваву-Кабарро (9), Напьер (9).

О: Уолкап (10), Везенков (10), Папаниколау (8), Слукас (8).

«Баскония» (Испания) — «Валенсия» (Испания) — 114:75 (27:24, 30:24, 24:16, 33:11)

Б: Хоммес (24), Томпсон (16 + 11 передач), Костелло (15).

В: Харпер (15), Лопес-Аростеги (13), Уэбб (10), Риверо (10).

БК АСВЭЛ
БК Баскония
БК Виртус
БК Милан
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Реал
БК Фенербахче
БК Валенсия
Евролига
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