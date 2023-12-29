«Реал» на выезде обыграл АСВЕЛ в Евролиге

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В четверг, 28 декабря, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Партизан» на своем паркете проиграл «Виртусу» (75:77), «Фенербахче» на выезде обыграл «Эфес» (89:84), «Маккаби» выиграл у «Жальгириса» (78:70), АСВЕЛ потерпел поражение от «Реала» (76:77), «Панатинаикос» разгромил «Црвену Звезду» (82:65), «Бавария» переиграла «Валенсию» (85:84), «Милан» оказался сильнее «Басконии» (76:67).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Партизан» (Сербия) — «Виртус Б» (Италия) — 75:77 (18:23, 18:18, 19:19, 20:17)
П: Наннэлли (19), Ярамаз (12), Пантер (12).
В: Лундберг (16), Белинелли (14), Хэкетт (10), Шенгелия (10), Абасс (10).
«Эфес» (Турция) — «Фенербахче» (Турция) — 84:89 (29:29, 23:18, 16:22, 16:20)
Э: Ларкин (28), Отуру (19), Бобуа (10).
Ф: Хэйс (24), Калатес (17), Папаяннис (12).
«Жальгирис» (Литва) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 70:78 (18:16, 15:16, 16:29, 21:17)
Ж: Эванс (18), Самнер (14), Улановас (8), Бирутис (8).
М: Нибо (22), Блатт (14), Браун (11), Колсон (11), Соркин (11).
АСВЕЛ (Франция) — «Реал» (Испания) — 76:77 (19:18, 20:15, 18:18, 19:26)
А: Луваву-Кабарро (20), Ли (17), Ловернь (16).
Р: Пуарье (17), Тавареш (16 + 12 подборов), Муса (10).
«Панатинаикос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 82:65 (20:17, 18:14, 23:19, 21:15)
П: Митоглу (15), Грант (14), Лессор (13).
Ц: Боломбой (15), Недович (15), Митрович (12), дос Сантос (12).
«Бавария» (Германия) — «Валенсия» (Испания) — 85:84 (16:16, 22:23, 22:23, 25:22)
Б: Больмаро (13), Букер (13), Обст (12), Лучич (12).
В: Дэвис (21), Джонс (19), Лопес-Аростеги (9).
«Милан» (Италия) — «Баскония» (Испания) — 76:67 (20:12, 26:19, 14:17, 16:19)
М: Мелли (21), Фойгтманн (19 + 12 подборов), Флаккадори (14).
Б: Монеке (14 + 30 передач), Седекерскис (12), Маринкович (10).