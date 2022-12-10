АСВЕЛ переиграл «Барселону». Де Коло за секунду до конца матча реализовал победный бросок

Сегодня, 00:39
«Барселона» на своем паркете проиграла АСВЕЛ в матче регулярного чемпионата Евролиги — 74:75.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — «Эфес» (Турция) — 60:86 (19:25, 14:8, 15:30, 12:23)
Ж: Кавано (15), Браздейкис (9), Улановас (9).
Э: Бобуа (20), Мицич (19), Клайберн (17).
«Олимпиакос» (Греция) — «Виртус Б» (Италия) — 117:71 (31:15, 30:20, 23:20, 33:16)
О: Везенков (19), Фалль (15), Питерс (15), Маккиссик (13).
В: Мики (12), Бако (10), Кординье (9), Шенгелия (9).
«Барселона» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 74:75 (15:21, 31:19, 16:17, 12:18)
Б: Миротич (17), Лапровиттола (14), Курич (13).
А: Де Коло (19), Фалль (14 + 18 подборов), Джексон-Картрайт (10).
«Баскония» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 78:53 (17:10, 27:20, 11:12, 23:11)
Бас: Хенри (14 + 10 передач), Костелло (14), Инок (10).
Бав: Обст (12), Гиллеспи (8 + 12 подборов), Уинстон (10).