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«Барселона» победила АСВЕЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 25 октября, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» на своем паркете проиграл «Панатинаикосу» (76:81), «Барселона» победила АСВЕЛ (90:83), «Бавария» выиграла у «Олимпиакоса» (84:80).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Панатинаикос» (Греция) — 76:81 (15:21, 20:25, 19:16, 22:19)

Ф: Биберович (16), Болдуин (14), Колсон (11).

П: Нанн (15), Лессор (14), Слукас (13), Браун (12), Юртсевен (12).

«Барселона» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 90:83 (17:20, 26:24, 26:25, 21:14)

Б: Пантер (20), Веселы (14), Паркер (12), Абринес (11).

А: Маледон (21), Сако (17), Де Коло (14), Каюди (14).

«Бавария» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 84:80 (20:19, 12:24, 27:18, 25:19)

Б: Эдвардс (30), Букер (20), Уайлер-Бэбб (10), Напьер (10).

О: Везенков (16), Дорси (12), Райт (10).

Баскетбол
БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Барселона
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Панатинаикос
БК Фенербахче
Евролига

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