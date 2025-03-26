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Евролига

26 марта, 01:36

«Барселона» дома проиграла «Баварии» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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Во вторник, 25 марта, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» выиграл у «Парижа» (101:100), «Монако» в овертайме обыграл «Жальгирис» (96:86 ОТ), «Барслеона» потерпела поражение от «Баварии» (101:102), АСВЕЛ победил «Олимпиакос» (81:70), «Партизан» оказался сильнее «Альбы» (85:71), «Реал» переиграл «Милан» (96:89).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Париж» (Франция) — 101:100 (17:24, 27:27, 27:33, 30:16)

Ф: Гудурич (25), Хэйс (19), Макколлум (18), Биберович (14).

П: Шортс (19 + 10 передач), Ифи (19), Янтунен (14), Уаттара (13).

«Монако» (Франция) — «Жальгирис» (Литва) — 96:86 ОТ (15:23, 29:25, 14:17, 22:15, 16:6)

М: Джеймс (22), Окобо (21), Тайс (16), Блоссомгейм (15 + 10 подборов).

Ж: Франсиско (19), Браздейкис (17), Смаилагич (15).

«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 101:102 (28:30, 27:26, 22:20, 24:26)

Бар: Паркер (23), Пантер (20), Эрнангомес (13 + 14 подборов).

Бав: Эдвардс (23), Харрис (17), Уайлер-Бэбб (16), Напьер (13), Бранкович (12).

АСВЕЛ (Франция) — «Олимпиакос» (Греция) — 81:70 (14:16, 23:23, 21:13, 23:18)

А: Маледон (23), Де Коло (18), Сако (9).

О: Фурнье (25), Везенков (25 + 10 подборов).

«Партизан» (Сербия) — «Альба» (Германия) — 85:71 (13:14, 27:20, 21:22, 24:15)

П: Дэвис (22), К. Джонс (15), Бонга (14).

А: Томас (16), Уэтзелл (12), Прочида (10).

«Реал» (Испания) — «Милан» (Италия) — 96:89 (31:16, 23:25, 24:22, 18:26)

Р: Муса (21), Тавареш (19), Кампаццо (11), Гаруба (11).

М: Ледэй (15), Миротич (14), Шилдс (13), Козюр (13).

Баскетбол
БК Альба
БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Барселона
БК Жальгирис
БК Милан
БК Монако
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Партизан
БК Реал
БК Фенербахче
Евролига
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