Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евролига. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Женщины
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 21:00

«Барселона» — «Црвена Звезда»: онлайн-трансляция матча Евролиги

«Барселона» сыграет с «Црвеной Звездой» в регулярном чемпионате Евролиги 27 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Главный тренер БК «Црвена Звезда» Яннис Сферопулос с игроками.
Фото БК «Црвена Звезда»
Telegram Дзен

«Барселона» сыграет с «Црвеной Звездой» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги в пятницу, 27 декабря. Игра состоится на стадионе «Палау Блауграна» в Барселоне (Испания) и начнется в 22.30 по московскому времени.

В России трансляцию встречи в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

В пяти последних очных противостояниях счет 5-0 в пользу каталонской команды.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2024/2025 стартовал 3 октября 2024-го и завершится 11 апреля 2025-го. Плей-ин пройдет с 15 по 18 апреля, плей-офф — с 22 апреля по 7 мая. Финал четырех состоится с 22 по 25 мая.

Евролига: таблицы, календарь, результаты, новости и статьи, фото и видео

Баскетбол
БК Барселона
БК Црвена Звезда
Евролига
Читайте также
Пробелы в памяти, ограничение умственных нагрузок и два месяца вне игры. Что происходит со здоровьем Евгения Кузнецова
Фицо пообещал ответ Киеву из-за прекращения поставок газа из РФ
Тренер Ирина Винер объяснила свое высказывание про «команду бомжей»
Месси и Роналду с семьями, Овечкин за «Гарри Поттером», Бушар в казино на католическое Рождество
В Норвегии объяснили причину отказа взять на борт россиян с сухогруза Ursa Major
СМИ указали на резкий рост цен на европейский газ после слов Путина
Сегодня
Вчера
Неделя