«Барселона» сыграет с «Црвеной Звездой» в регулярном чемпионате Евролиги 27 декабря

«Барселона» сыграет с «Црвеной Звездой» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги в пятницу, 27 декабря. Игра состоится на стадионе «Палау Блауграна» в Барселоне (Испания) и начнется в 22.30 по московскому времени.

В России трансляцию встречи в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

В пяти последних очных противостояниях счет 5-0 в пользу каталонской команды.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2024/2025 стартовал 3 октября 2024-го и завершится 11 апреля 2025-го. Плей-ин пройдет с 15 по 18 апреля, плей-офф — с 22 апреля по 7 мая. Финал четырех состоится с 22 по 25 мая.

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