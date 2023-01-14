«Барселона» дома проиграла «Эфесу» в матче Евролиги

В пятницу, 13 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Барселона» на своем паркете проиграла «Эфесу» (75:80), «Милан» потерпел поражение от «Жальгириса» (61:66), «Партизан» разгромил «Басконию» (83:65), «Валенсия» выиграла у АСВЕЛ (83:79), «Панатинаикос» выиграл у «Маккаби» (88:86).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 88:86 (24:17, 21:20, 20:21, 23:28)

П: Ли (21), Бэйкон (19), Уильямс (17), Папаяннис (16).

М: Колсон (29 + 14 подборов), Болдуин (21), Браун (11).

АСВЕЛ (Франция) — «Валенсия» (Испания) — 79:83 (16:22, 21:30, 23:10, 19:21)

А: Де Коло (14), Каюди (13), Фалль (12).

В: Лопес-Аростеги (13), Радебу (13), Препелич (11), Феррандо (11).

«Партизан» (Сербия) — «Баскония» (Испания) — 83:65 (29:17, 18:19, 20:14, 16:15)

П: Трифунович (15), Папапетру (13), Пантер (12), Лессор (11).

Б: Маринкович (16), Котсар (9), Инок (9).

«Милан» (Италия) — «Жальгирис» (Литва) — 61:66 (9:19, 18:18, 13:22, 21:7)

М: Бэрон (11), Холл (9), Дэвис (8), Тонут (8).

Ж: Хэйс (16), Улановас (13), Шмитс (13).

«Барселона» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 75:80 (9:21, 19:18, 20:23, 27:18)

Б: Хиггинс (17), Миротич (15), да Силва (10).