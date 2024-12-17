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«Барселона» — «Фенербахче»: онлайн-трансляция матча Евролиги

«Барселона» и «Фенербахче» сыграют в регулярном чемпионате Евролиги 17 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Барселона» и «Фенербахче» сыграют в регулярном чемпионате Евролиги во вторник, 17 декабря. Матч пройдет на паркете «Арены Блауграна» в Барселоне (Испания) и начнется в 22.30 по московскому времени.

Транслировать встречу в России будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Просмотр контента сервиса возможен при условии платной подписки.

«Барселона» в предыдущем матче сезона уступила «Олимпии» (81:94), а «Фенербахче» в прошлый четверг — «Монако» (69:99).

Регулярка Евролиги-2024/25 началась 3 октября 2024 года и завершится 11 апреля 2025-го. Плей-ин пройдет с 15 по 18 апреля, плей-офф — с 22 апреля по 7 мая. Финал четырех состоится с 22 по 25 мая.

БК Барселона
БК Фенербахче
Евролига
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