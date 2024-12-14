«Барселона» дома проиграла «Милану»

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В пятницу, 13 декабря, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Эфес» переиграл «Панатинаикос» (93:67), «Црвена Звезда» выиграла у «Олимпиакоса» (87:73), «Барселона» проиграла «Милану» (81:94), АСВЕЛ победил «Париж» (98:93).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Панатинаикос» (Греция) — 93:67 (20:15, 25:19, 23:12, 25:21)
Э: Бобуа (16), Отуру (15), Нвора (15 ).
П: Слукас (15), Осман (12), Лессор (7).
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 87:73 (19:17, 20:21, 28:15, 20:20)
Ц: Недович (18), Калинич (16), Миллер-Макинтайр (12), Митрович (12), Давидовац (12).
О: Везенков (19 + 10 подборов), Милутинов (11), Уильямс-Госс (9).
«Барселона» (Испания) — «Милан» (Италия) — 81:94 (24:16, 19:24, 17:36, 21:18)
Б: Пантер (21), Андерсон (17), Веселы (13).
М: Ледэй (33), Миротич (19), Шилдс (11).
АСВЕЛ (Франция) — «Париж» (Франция) — 98:93 (22:24, 27:16, 23:31, 26:22)
А: Маледон (22), Ндиайе (19), Сако (14), Де Коло (12).
П: Шортс (29), Ифи (20), Уорд (9).