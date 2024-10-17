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Сегодня, 00:19

«Барселона» переиграла «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Барселона» выиграла у «Монако» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 86:71.

Атакующий защитник каталонцев Кевин Пантер стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко.

Испанская команда с результатом 2-1 идет на втором месте в турнирной таблице. Монегаски потерпели первое поражение после двух побед.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Монако» (Франция) — 86:71 (26:18, 21:21, 24:15, 15:17)

Б: Пантер (21), Паркер (16), Лапровиттола (13), Веселы (10).

М: Окобо (13), Диалло (12), Джеймс (11), Жете (10).

Баскетбол
БК Барселона
БК Монако
Евролига

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