«Барселона» переиграла «Монако»

«Барселона» выиграла у «Монако» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 86:71.

Атакующий защитник каталонцев Кевин Пантер стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко.

Испанская команда с результатом 2-1 идет на втором месте в турнирной таблице. Монегаски потерпели первое поражение после двух побед.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Монако» (Франция) — 86:71 (26:18, 21:21, 24:15, 15:17)

Б: Пантер (21), Паркер (16), Лапровиттола (13), Веселы (10).

М: Окобо (13), Диалло (12), Джеймс (11), Жете (10).