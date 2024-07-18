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Сегодня, 18:00

«Барселона» может подписать бывшего форварда «Химок» Гилла

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«Барселона» интересуется бывшим форвардом «Химок» Энтони Гиллом, сообщает Mundo Deportivo.

31-летний Гилл провел последние четыре сезона в составе «Вашингтона» в НБА. В сезоне-2023/24 он сыграл 50 матчей, набирая в среднем 3 очка и 1,9 подбора за 9,3 минуты на площадке за игру.

Сообщается, что Гилл зарабатывал в «Вашингтоне» около 2 миллионов долларов, поэтому «Барселоне», у которой осталось меньше миллиона под потолком зарплат, придется сильно постараться для подписания игрока.

Еще одно препятствие заключается в том, что Гилл имеет только гражданство США, поэтому каталонцам потребуется потратить на него последний оставшийся слот в заявке для игроков не из ЕС.

С 2017 по 2020 годы Гилл играл в составе «Химок». Средние показатели форварда в подмосковной команде составляли 10,5 очка и 4,3 подбора за игру.

Источник: Mundo Deportivo
НБА
БК Барселона
БК Химки
Евролига
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