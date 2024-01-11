«Барселона» обыграла «Олимпиакос» в Евролиге

Сегодня, 01:07
В среду, 10 января, состоялись два матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Барселона» на своем паркете переиграла «Олимпиакос» (86:78), «Маккаби» одержал победу над «Виртусом» (95:78).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Барселона» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 86:78 (27:20, 17:21, 31:22, 11:15)
Б: Паркер (21), Эрнангомес (16),Саторански (13), Калинич (13), Веселы (8).
О: Питерс (22), Уильямс-Госс (12), Кэнан (8), Уолкап (8), Фалль (8).
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Виртус Б» (Италия) — 95:78 (18:21, 28:24, 24:15, 25:18)
М: Болдуин (22), ДиБартоломео (16), Колсон (14), Соркин (13).
В: Белинелли (24), Кординье (13), Шенгелия (9).