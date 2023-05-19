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Евролига

19 мая, 23:07

«Реал» обыграл «Барселону» и встретится с «Олимпиакосом» в финале Евролиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Барселона» — «Реал».
Фото AFP
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«Реал» обыграл «Барселону» (76:62) и стал вторым финалистом розыгрыша Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Реала» Уолтер Рафа, набравший 20 очков. В активе защитника «Барселоны» Алекса Абринеса 16 набранных очков.

В финале Евролиги «Реал» сыграет с «Олимпиакосом», который обыграл в «Финале четырех» «Монако» (76:62).

Финал состоится 21 мая в Каунасе на «Жальгирис-Арене».

Баскетбол

Евролига

1/2 финала

«Барселона» (Испания) — «Реал» (Испания) — 66:78 (18:18, 24:18, 13:22, 11:20)

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БК Барселона
БК Реал
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