«Барселона» переиграла «Валенсию» в последнем матче регулярки Евролиги

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В пятницу, 14 апреля, состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата Евролиги.
«Барселона» на своем паркете переиграла «Валенсию» (85:71), «Партизан» обыграл «Панатинаикос» (83:81), «Бавария» дома проиграла «Жальгирису» (80:83), «Эфес» победил «Монако» (87:72).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Монако» (Франция) — 87:72 (23:16, 18:23, 19:15, 27:18)
Э: Пляйсс (21 + 12 подборов), Мицич (12), Брайант (12), Жижич (11), Ларкин (11).
М: Макунду (16), Стразель (14), Холл (11).
«Бавария» (Германия) — «Жальгирис» (Литва) — 80:83 (18:19, 20:15, 9:17, 33:32)
Б: Уолден (14), Обст (12), Лучич (10).
Ж: Лекавичюс (20), Шмитс (16), Улановас (12).
«Партизан» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция) — 83:81 (18:26, 21:19, 19:21, 25:15)
Пар: Экзам (18), Пантер (17), Аврамович (14).
Пан: Бэйкон (19), Понитка (12), Гудайтис (11).
«Барселона» (Испания) — «Валенсия» (Испания) — 85:71 (24:21, 27:25, 21:15, 13:10)
Б: Миротич (18), Абринес (15), Веселы (13), Шанлы (9).
В: Харпер (14), Джонс (9), Радебу (7), Уэбб (7), Прадилья (7).