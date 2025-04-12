«Барселона» обыграла «Виртус» в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги

В пятницу, 11 апреля, состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» обыграл «Жальгирис» (87:77), «Панатинаикос» в овертайме выиграл у «Црвены Звезды» (111:104 ОТ), а «Барселона» победила «Виртус» (91:87).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Жальгирис» (Литва) — 87:77 (22:14, 27:23, 22:27, 16:13)

Э: Ларкин (13), Нвора (13), Шмитс (11), Дозьер (11).

Ж: Франсиско (12), Улановас (12), Браздейкис (11).

«Панатинаикос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 111:104 ОТ (23:26, 24:23, 30:28, 19:19, 15:8)

П: Нанн (31 + 10 передач), Эрнангомес (18 + 11 подборов), Гэбриэл (16).

Ц: Миллер-Макинтайр (26), Недович (22), Петрушев (16).

«Барселона» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 91:87 (23:16, 22:22, 26:27, 20:22)

Б: Пантер (20), Андерсон (12), Саторански (11).

В: Шенгелия (17), Холидэй (16), Клайберн (15), Жижич (12).