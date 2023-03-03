«Барселона» переиграла «Жальгирис» в Евролиге

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В четверг, 2 марта, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Барселона» на своем паркете переиграла «Жальгирис» (93:74), «Бавария» выиграла у «Црвены Звезды» (87:80), «Панатинаикос» потерпел поражение от «Эфеса» (82:87), «Монако» разгромил «Маккаби» (86:67), «Партизан» одержал победу над над «Альбой» (88:74).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Барселона» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 93:74 (19:17, 27:19, 31:18, 16:20)
Б: Миротич (28), Саторански (12), Шанлы (10).
Ж: Браздейкис (15), Бирутис (12), Хэйс (8), Полонара (8).
«Бавария» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 87:80 (19:23, 22:15, 11:18, 35:24)
Б: Уинстон (20), Лучич (20), Гиффи (11).
Ц: Вильдоса (18), Кампаццо (16), Недович (15).
«Панатинаикос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 82:87 (21:18, 19:25, 14:21, 28:23)
П: Григонис (23), Ли (19), Понитка (8), Томас (8).
Э: Клайберн (24), Брайант (16), Ларкин (13 + 10 передач), Жижич (12).
«Монако» (Франция) — «Маккаби» (Израиль) — 86:67 (30:17, 9:19, 19:23, 28:8)
Мон: Лойд (18), Джеймс (12), Окобо (11), Холл (10).
Мак: Болдуин (17), Колсон (16), Соркин (9).
«Партизан» (Сербия) — «Альба» (Германия) — 88:74 (20:19, 22:25, 35:9, 11:21)
П: Аврамович (19), Пантер (16), Ледэй (13),Лессор (10).
А: Ло (17), Тиманн (10), Уэтзелл (10), Сикма (9), Кумадже (9 + 10 подборов).