«Барселона» дома проиграла «Жальгирису»

24 октября, 00:42
В четверг, 23 октября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Барселона» на своем паркете потерпела поражение от «Жальгириса» (73:88), АСВЕЛ победил «Дубай» (85:79), «Хапоэль» выиграл у «Монако» (85:77), «Милан» проиграл «Валенсии» (100:103), «Црвена Звезда» переиграла «Басконию» (90:72).
Евролига
Регулярный чемпионат
АСВЕЛ (Франция) — «Дубай» (ОАЭ) — 85:79 (21:24, 23:20, 15:24, 26:11)
А: Де Коло (24), Уотсон (21), Ндиайе (10).
Д: Бэйкон (22), Кабенгеле (20), Петрушев (13 + 10 подборов), Кондич (11).
«Хапоэль Т-А» (Израиль) — «Монако» (Франция) — 85:77 (27:18, 17:16, 18:29, 23:14)
Х: Мицич (22), Мотли (17), Малкольм (11), Отуру (11).
М: Джеймс (20), Тайс (12), Окобо (12), Диалло (11).
«Барселона» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 73:88 (14:26, 25:26, 15:23, 19:13)
Б: Парра (17), Шенгелия (13), Саторански (11).
Ж: Ло (20), Франсиско (14), Сирвидис (14), Райт (10).
«Милан» (Италия) — «Валенсия» (Испания) — 100:103 (18:24, 30:30, 26:31, 26:18)
М: Больмаро (31), Брукс (16), Риччи (13), Шилдс (11).
В: Монтеро (18), Томпсон (16), Прадилья (13), Мур (13), Бадио (11).
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Баскония» (Испания) — 90:72 (21:20, 19:23, 32:15, 18:14)
Ц: Миллер-Макинтайр (20), Нвора (19), Калинич (12), Монеке (12).
Б: Луваву-Кабарро (24), Диалло (12), Ноуэлл (9).
Saiga-спринтер
Горе-спецурики некогда спортивной газетёнки - когда поставите в календаре игр правильный счет матча Маккаби - Барселона от 14 октября с.г.? Счет этого матча в 4 туре Евролиги 71:92. А не высосысанный из ваших дилетантских черепушек якобы счет - 48:78. Из-за этого и вся турнирная таблица Евролиги левая, с неправильной разницей мячей.
24.10.2025