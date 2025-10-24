Видео
Евролига. Новости
24 октября, 00:42

«Барселона» дома проиграла «Жальгирису»

Евгений Козинов
Корреспондент

В четверг, 23 октября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Барселона» на своем паркете потерпела поражение от «Жальгириса» (73:88), АСВЕЛ победил «Дубай» (85:79), «Хапоэль» выиграл у «Монако» (85:77), «Милан» проиграл «Валенсии» (100:103), «Црвена Звезда» переиграла «Басконию» (90:72).

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Дубай» (ОАЭ) — 85:79 (21:24, 23:20, 15:24, 26:11)

А: Де Коло (24), Уотсон (21), Ндиайе (10).

Д: Бэйкон (22), Кабенгеле (20), Петрушев (13 + 10 подборов), Кондич (11).

«Хапоэль Т-А» (Израиль) — «Монако» (Франция) — 85:77 (27:18, 17:16, 18:29, 23:14)

Х: Мицич (22), Мотли (17), Малкольм (11), Отуру (11).

М: Джеймс (20), Тайс (12), Окобо (12), Диалло (11).

«Барселона» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 73:88 (14:26, 25:26, 15:23, 19:13)

Б: Парра (17), Шенгелия (13), Саторански (11).

Ж: Ло (20), Франсиско (14), Сирвидис (14), Райт (10).

«Милан» (Италия) — «Валенсия» (Испания) — 100:103 (18:24, 30:30, 26:31, 26:18)

М: Больмаро (31), Брукс (16), Риччи (13), Шилдс (11).

В: Монтеро (18), Томпсон (16), Прадилья (13), Мур (13), Бадио (11).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Баскония» (Испания) — 90:72 (21:20, 19:23, 32:15, 18:14)

Ц: Миллер-Макинтайр (20), Нвора (19), Калинич (12), Монеке (12).

Б: Луваву-Кабарро (24), Диалло (12), Ноуэлл (9).

1

  • Saiga-спринтер

    Горе-спецурики некогда спортивной газетёнки - когда поставите в календаре игр правильный счет матча Маккаби - Барселона от 14 октября с.г.? Счет этого матча в 4 туре Евролиги 71:92. А не высосысанный из ваших дилетантских черепушек якобы счет - 48:78. Из-за этого и вся турнирная таблица Евролиги левая, с неправильной разницей мячей.

    24.10.2025

    БК АСВЭЛ
    БК Барселона
    БК Баскония
    БК Дубай
    БК Жальгирис
    БК Милан
    БК Монако
    БК Хапоэль (Тель-Авив)
    БК Црвена Звезда
    БК Валенсия
    Евролига
