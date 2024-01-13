«Барселона» переиграла «Жальгирис» в Евролиге

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В пятницу, 12 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Эфес» на своем паркете победил «Виртус» (99:75), «Барселона» переиграла «Жальгирис» (91:73), «Партизан» обыграл «Маккаби» (88:79), «Баскония» выиграла у «Олимпиакоса» (80:69), АСВЕЛ дома проиграл «Альбе» (63:88).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Виртус Б» (Италия) — 99:75 (26:15, 24:14, 23:25, 26:21)
Э: Томпсон (26), Брайант (21), Ларкин (11), Джонс (10 + 10 подборов).
В: Лундберг (14), Мики (12), Белинелли (10).
«Барселона» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 91:73 (26:12, 18:25, 24:20, 23:16)
Б: Брисуэла (24), Паркер (18), Саторански (12).
Ж: Самнер (15), Эванс (14), Мэнек (10).
«Партизан» (Сербия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 88:79 (11:29, 25:23, 31:15, 21:12)
П: Дозьер (23), Наннэлли (20), Кабокло (11).
М: Болдуин (19), Соркин (14), Блатт (9), Риверо (9).
«Баскония» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 80:69 (14:17, 19:15, 26:17, 21:20)
Б: Ховард (21), Монеке (13), Диес (11), Седекерскис (10).
О: Кэнан (19), Петрушев (14), Уильямс-Госс (12), Милутинов (12 + 14 подборов).
АСВЕЛ (Франция) — «Альба» (Германия) — 63:88 (20:19, 17:22, 13:21, 13:26)
А: Ли (12), Каюди (12), Луваву-Кабарро (9), Джексон (9).
Ал: Браун (13), Уэтзелл (13), Прочида (12), Тиманн (12).