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«Барселона» проиграла «Басконии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 30 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Бавария» (Германия) — 82:97 (18:22, 13:23, 28:26, 23:26)

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Альба» (Германия) — 87:93 (22:19, 26:27, 15:24, 24:23)

«Баскония» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 88:86 (23:25, 21:21, 21:18, 23:22)

«Милан» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция) — 87:75 (17:16, 22:21, 27:13, 21:25)

«Париж» (Франция) — АСВЕЛ (Франция) — 91:82 (20:15, 34:25, 15:24, 22:18)

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