«Бавария» проиграла «Басконии»

Сегодня, 01:14
В пятницу, 21 ноября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Олимпиакос» переиграл «Париж» (98:86), «Баскония» выиграла у «Баварии» (95:73), «Виртус» победил «Маккаби» (99:89), «Партизан» потерпел поражение от «Фенербахче» (87:99), «Валенсия» одержала победу над «Црвеной Звездой» (76:73).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Олимпиакос» (Греция) — «Париж» (Франция) — 98:86 (21:29, 37:20, 17:20, 23:17)
О: Фурнье (18), Везенков (13), Дорси (12), Уорд (12).
П: Робинсон (35), Уаттара (13), Морган (13).
«Баскония» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 95:73 (14:26, 28:15, 25:18, 28:14)
Бас: Луваву-Кабарро (18), Симмонс (14), Науэлл (12), Седекерскис (11).
Бав: Обст (14), Джессап (13), Динуидди (11), Лучич (11).
«Виртус Б» (Италия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 99:89 (26:24, 30:21, 24:21, 19:23)
В: Эдвардс (26), Морган (17), Олстон (15), Диуф (14).
М: Сантос (19), Даутин (18), Соркин (11), Марсио ДиБартоломео (11).
«Партизан» (Сербия) — «Фенербахче» (Турция) — 87:99 (11:24, 28:32, 29:19, 19:24)
П: Браун (27), Джонс (18), Милтон (13).
Ф: Янтунен (19), Болдуин (15), Биберович (14), Колсон (12).
«Валенсия» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 76:73 (26:26, 23:13, 11:21, 16:13)
В: Бадио (16), Тэйлор (12), Монтеро (10).
Ц: Миллер-Макинтайр (23), Нвора (14), Оджелей (8), Батлер (8).