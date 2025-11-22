Видео
Евролига. Новости
Сегодня, 01:14

«Бавария» проиграла «Басконии»

Евгений Козинов
Корреспондент

В пятницу, 21 ноября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Олимпиакос» переиграл «Париж» (98:86), «Баскония» выиграла у «Баварии» (95:73), «Виртус» победил «Маккаби» (99:89), «Партизан» потерпел поражение от «Фенербахче» (87:99), «Валенсия» одержала победу над «Црвеной Звездой» (76:73).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Париж» (Франция) — 98:86 (21:29, 37:20, 17:20, 23:17)

О: Фурнье (18), Везенков (13), Дорси (12), Уорд (12).

П: Робинсон (35), Уаттара (13), Морган (13).

«Баскония» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 95:73 (14:26, 28:15, 25:18, 28:14)

Бас: Луваву-Кабарро (18), Симмонс (14), Науэлл (12), Седекерскис (11).

Бав: Обст (14), Джессап (13), Динуидди (11), Лучич (11).

«Виртус Б» (Италия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 99:89 (26:24, 30:21, 24:21, 19:23)

В: Эдвардс (26), Морган (17), Олстон (15), Диуф (14).

М: Сантос (19), Даутин (18), Соркин (11), Марсио ДиБартоломео (11).

«Партизан» (Сербия) — «Фенербахче» (Турция) — 87:99 (11:24, 28:32, 29:19, 19:24)

П: Браун (27), Джонс (18), Милтон (13).

Ф: Янтунен (19), Болдуин (15), Биберович (14), Колсон (12).

«Валенсия» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 76:73 (26:26, 23:13, 11:21, 16:13)

В: Бадио (16), Тэйлор (12), Монтеро (10).

Ц: Миллер-Макинтайр (23), Нвора (14), Оджелей (8), Батлер (8).

